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futebol

Arboleda tem nova lesão na coxa e aumenta desfalques do São Paulo

Zagueiro ficou de fora da partida contra o Sport por problema médico. Equatoriano já havia sentido problema na região nas últimas semanas...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 22:32

LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 22:32
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
O São Paulo teve mais uma lesão no elenco antes da vitória sobre o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro. O zagueiro Arboleda não foi relacionado para a partida devido a uma lesão na coxa direita. Ele deve ser reavaliado nesta segunda-feira para saber a gravidade do problema. Vale ressaltar que o defensor foi desfalque em três partidas do São Paulo na temporada por conta de uma lesão no mesmo local. O jogador ficou fora diante de Palmeiras, Vasco e Athletico-PR, antes de retornar contra o Alviverde na Libertadores, onde ele jogou as duas partidas.
Após sair da competição continental, o Tricolor contou com o zagueiro nos treinos e sua presença na partida em Recife era dada como certa. No entanto, ele ficou fora do jogo. Bruno Alves foi escalado em seu lugar e formou a defesa com Miranda. Arboleda se junta aos também lesionados Welington (pequena lesão na coxa esquerda), William (artroscopia no joelho direito) e Marquinhos (estiramento na coxa esquerda).

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