Arboleda tem nova lesão na coxa e aumenta desfalques do São Paulo

O São Paulo teve mais uma lesão no elenco antes da vitória sobre o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro. O zagueiro Arboleda não foi relacionado para a partida devido a uma lesão na coxa direita. Ele deve ser reavaliado nesta segunda-feira para saber a gravidade do problema. Vale ressaltar que o defensor foi desfalque em três partidas do São Paulo na temporada por conta de uma lesão no mesmo local. O jogador ficou fora diante de Palmeiras, Vasco e Athletico-PR, antes de retornar contra o Alviverde na Libertadores, onde ele jogou as duas partidas.