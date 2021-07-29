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Arboleda tem contratura na coxa e desfalca o São Paulo no clássico contra o Palmeiras

Zagueiro equatoriano foi substituído ainda na primeira etapa na vitória sobre o Vasco. Inicialmente, defensor não preocupa para os jogos das oitavas de final da Libertadores...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 16:40

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 16:40
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O zagueiro Arboleda teve constatada uma contratura muscular na coxa direita. Por conta disso, ele será desfalque do São Paulo no clássico contra o Palmeiras, no sábado (31), às 19h, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O equatoriano sentiu ainda na primeira etapa na vitória contra o Vasco por 2 a 0, e deu lugar a Bruno Alves. Após os exames realizados nesta quinta-feira (29), foi constatada a lesão, que vai tirá-lo desse primeiro Choque-Rei.
No entanto, nem tudo são más notícias. Geralmente, a contratura muscular demora em torno de uma semana para a recuperação, ou seja, é uma lesão mais leve do que um estiramento, que tirou Miranda das partidas por quase três semanas. O São Paulo não estima oficialmente um tempo de recuperação.
ATUAÇÕES: Rigoni e Pablo marcam e são os destaques do São Paulo na vitória contra o Vasco
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO Sendo assim, há a expectativa do departamento médico e da comissão técnica de que o camisa cinco esteja apto nas quartas de final da Libertadores, novamente diante do Palmeiras. Os jogos serão nos dias 10 e 17 de agosto.
Vale lembrar que Arboleda vinha em uma sequência de jogos, já que disputou a Copa América pelo Equador e emendou partidas como titular do São Paulo. Ele tem 23 jogos pelo Tricolor na temporada.

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