Arboleda tem contratura na coxa e desfalca o São Paulo no clássico contra o Palmeiras

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O zagueiro Arboleda teve constatada uma contratura muscular na coxa direita. Por conta disso, ele será desfalque do São Paulo no clássico contra o Palmeiras, no sábado (31), às 19h, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O equatoriano sentiu ainda na primeira etapa na vitória contra o Vasco por 2 a 0, e deu lugar a Bruno Alves. Após os exames realizados nesta quinta-feira (29), foi constatada a lesão, que vai tirá-lo desse primeiro Choque-Rei.

No entanto, nem tudo são más notícias. Geralmente, a contratura muscular demora em torno de uma semana para a recuperação, ou seja, é uma lesão mais leve do que um estiramento, que tirou Miranda das partidas por quase três semanas. O São Paulo não estima oficialmente um tempo de recuperação.

ATUAÇÕES: Rigoni e Pablo marcam e são os destaques do São Paulo na vitória contra o Vasco

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO Sendo assim, há a expectativa do departamento médico e da comissão técnica de que o camisa cinco esteja apto nas quartas de final da Libertadores, novamente diante do Palmeiras. Os jogos serão nos dias 10 e 17 de agosto.