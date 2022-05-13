Arboleda se torna 'zagueiro artilheiro' e mostra ser decisivo no São Paulo

Arboleda foi o responsável por abrir o placar para o São Paulo na vitória de 2 a 0 contra o Juventude na última quinta-feira (12) e ajudou a classificar a equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil. GALERIA> ATUAÇÕES: Com gol e assistência, Igor Vinícius é o destaque na vitória do São PauloTABELA> Veja a tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogosCom isso, o jogador assumiu o posto de "zagueiro artilheiro", já que marcou quatro gols nos últimos oito jogos que disputou. O atleta tem se mostrado cada vez mais como uma importante peça para Rogério Ceni.

Além de ter ajudado a alavancar a classificação do São Paulo na partida de volta, também marcou no jogo de ida, disputado em Caxias do Sul.

Arboleda é o zagueiro do São Paulo e da série A com mais gols na temporada até o momento. Depois da vitória, afirmou que agora seu foco é manter o ritmo também no Brasileirão.

- É a primeira vez que acontece isso (ter um papel tão decisivo em uma classificação). Eu trabalho para o São Paulo, toda a glória é para ele. Sou mais um trabalhador que se esforça dia a dia. Estou feliz pelos gols. Agora é pensar no Brasileirão - destacou.Porém, grande parte do seu destaque no elenco se deve a sua característica de ser "multitarefas". Ao mesmo que tempo que avança e finaliza no gol, o zagueiro também se apresenta na defesa, na questão de desarmes e rebatidas.

Em 18 partidas disputadas, o equatoriano esteve presente em dez vitórias, cinco empates e três derrotas. Além disso, está há oito jogos consecutivos sem perder.

Arboleda também marcou contra o Everton e o Ayacucho, pela Sul-Americana, o que aproximou mais ainda o São Paulo da classificação no continental. Ainda sem gols no Brasileirão 2022, pode ter sua chance de brilhar novamente contra o Cuiabá, no próximo domingo (15). A partida será disputada às 16h, no Morumbi.