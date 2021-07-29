Arboleda sai com dores na coxa direita e será avaliado no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo pode ter mais um problema no seu departamento médico. Nesta quarta-feira (28), na vitória sobre o Vasco por 2 a 0, no Morumbi, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o zagueiro Arboleda saiu machucado, sentindo dores musculares na coxa direita. O equatoriano sentiu ainda na primeira etapa e deu lugar a Bruno Alves. O Tricolor ainda não divulgou informações sobre o grau da lesão. Como de praxe, o defensor deve ser avaliado nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, para começar o tratamento.

Sendo assim, Arboleda passa a ser dúvida para o clássico contra o Palmeiras, no sábado (31), às 19h, no Morumbi. Além dele, mais quatro jogadores estão no departamento médico: Luciano, Luan, William e Eder.

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