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Arboleda sai com dores na coxa direita e será avaliado no São Paulo

Zagueiro foi substituído ainda na primeira etapa depois de sentir incômodo muscular. Equatoriano deve ser reavaliado no CT da Barra Funda nesta quinta-feira...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 23:49

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 23:49
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo pode ter mais um problema no seu departamento médico. Nesta quarta-feira (28), na vitória sobre o Vasco por 2 a 0, no Morumbi, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o zagueiro Arboleda saiu machucado, sentindo dores musculares na coxa direita. O equatoriano sentiu ainda na primeira etapa e deu lugar a Bruno Alves. O Tricolor ainda não divulgou informações sobre o grau da lesão. Como de praxe, o defensor deve ser avaliado nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, para começar o tratamento.
Sendo assim, Arboleda passa a ser dúvida para o clássico contra o Palmeiras, no sábado (31), às 19h, no Morumbi. Além dele, mais quatro jogadores estão no departamento médico: Luciano, Luan, William e Eder.
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CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASILA condição física do elenco são-paulino é uma das principais reclamações da torcida são-paulina na temporada. O clube sofre com desfalques ao longo dos jogos e da maratona, disputando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

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