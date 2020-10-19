Arboleda retorna ao Brasil e vira opção do São Paulo na Libertadores

Crédito: Arboleda briga para voltar ao time titular do São Paulo (Reprodução/Twitter SPFC

Libertado pelo São Paulo no último fim de semana para resolver problemas pessoais no Equador, o zagueiro Arboleda está de volta aos treinos no CT da Barra Funda. O jogador retornou de seu país-natal, onde também participou das duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, e está à disposição do técnico Fernando Diniz.

Na terça, às 21h30, o São Paulo encara o Binacional no último jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. Como o Tricolor já está eliminado do torneio, há a possibilidade da comissão técnica fazer algumas modificações na equipe titular e, portanto, Arboleda é uma opção para o sistema defensivo da equipe.

O equatoriano perdeu espaço no São Paulo com a ascensão do jovem Diego Costa, de apenas 21 anos, e também com a presença de Léo entre os zagueiros. O último jogo de Arboleda pelo Tricolor foi no dia 23 de agosto, quando a equipe visitou e venceu o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro. De lá para cá, o defensor ficou no banco de reservas.