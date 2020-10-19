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futebol

Arboleda retorna ao Brasil e vira opção do São Paulo na Libertadores

Zagueiro defendeu a seleção do Equador nos dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa e, nesta segunda, volta aos trabalhos no CT da Barra Funda...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 15:23
Crédito: Arboleda briga para voltar ao time titular do São Paulo (Reprodução/Twitter SPFC
Libertado pelo São Paulo no último fim de semana para resolver problemas pessoais no Equador, o zagueiro Arboleda está de volta aos treinos no CT da Barra Funda. O jogador retornou de seu país-natal, onde também participou das duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, e está à disposição do técnico Fernando Diniz.
Na terça, às 21h30, o São Paulo encara o Binacional no último jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. Como o Tricolor já está eliminado do torneio, há a possibilidade da comissão técnica fazer algumas modificações na equipe titular e, portanto, Arboleda é uma opção para o sistema defensivo da equipe.
O equatoriano perdeu espaço no São Paulo com a ascensão do jovem Diego Costa, de apenas 21 anos, e também com a presença de Léo entre os zagueiros. O último jogo de Arboleda pelo Tricolor foi no dia 23 de agosto, quando a equipe visitou e venceu o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro. De lá para cá, o defensor ficou no banco de reservas.
Convocado para defender seu país nas Eliminatórias, Arboleda foi titular na derrota para a Argentina de Lionel Messi, por 1 a 0, e também atuou os 90 minutos da vitória diante do Uruguai, por 4 a 2. Como não pôde visitar sua família durante a pandemia, Arboleda aproveitou a liberação do São Paulo para rever sua família no Equador, mas já desembarcou no Brasil.

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