Arboleda recebe o terceiro amarelo e desfalca o São Paulo contra o Inter

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo terá um desfalque importante para o duelo contra o Internacional, nesta quarta-feira (20), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O zagueiro Arboleda recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 contra o Athletico-PR, neste domingo (17), pela 30ª rodada da competição nacional, na Arena da Baixada, em Curitiba.

A punição foi recebida aos 30 segundos da etapa final, quando o defensor obstruiu uma passagem em velocidade do adversário e matou uma boa investida ao ataque do Furacão.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosApós a partida, o técnico Fernando Diniz naturalizou a situação e afirmou que a melhor opção será escolhida para suprir a ausência do equatoriano contra o Colorado.

- A gente tem jogadores para substituir o Arboleda. Faz parte. Vamos escolher a melhor opção - disse o treinador em entrevista coletiva virtual ao fim da partida.

Diego Costa e Léo são os dois principais postulantes a vaga na zaga contra o Inter e certamente serão avaliados pela comissão técnica nos próximos treinamentos.

Na derrota são paulina por 4 a 2 diante do Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Brasileirão, no dia 6 de janeiro, Arboleda ficou apenas no banco de reservas. O Departamento de Comunicação do São Paulo alegou que, por conta de um alguns desconfortos musculares, o zagueiro foi preservado para o jogo seguinte, que seria o clássico contra o Santos, no Morumbi, pela 29ª rodada da competição, realizado no dia 10 de janeiro. Na ocasião, Fernando Diniz optou por formar a zaga com Bruno Alves e Diego Costa, substituído por Léo no intervalo.