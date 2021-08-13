Arboleda realiza trabalhos físicos e deve ficar de fora de partida do São Paulo contra o Grêmio

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

O zagueiro Arboleda realizou apenas treinos físicos durante as atividades do São Paulo na manhã desta sexta-feira (13), no CT da Barra Funda e deve ficar de fora da lista de relacionados para a partida contra o Grêmio, neste sábado (14), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O zagueiro se recuperou recentemente de uma contratura muscular e chegou a retornar ao time na última terça-feira (10), no jogo contra o Palmeiras, pelas quarta de final da Libertadores.

Entretanto, o atleta deixou o campo no intervalo da partida, alegando insegurança em relação às suas condições de jogo. Arboleda passou por novos exames, mas não foi encontrada nenhuma nova lesão.

Assim, Arboleda deve ser poupado contra o Grêmio, visando aperfeiçoar sua forma física e ficar à disposição de Hernán Crespo para a partida da próxima tera-feira (17), no jogo de volta das quartas da Libertadores, contra o Palmeiras.

Além do zagueiro, Eder, Luciano, William, Welington, Marquinhos e Diego Costa também fazem trabalhos de recuperação, mas devem desfalcar o time por mais tempo do que o equatoriano.Com a possibilidade de poupar jogadores, Crespo deve montar um time misto para enfrentar o Grêmio. O duelo é importante na luta contra o rebaixamento.