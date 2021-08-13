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Arboleda realiza trabalhos físicos e deve ficar de fora de partida do São Paulo contra o Grêmio

Zagueiro do Tricolor trabalha para aprimorar a forma física. No último jogo, Arboleda deixou o campo contra o Palmeiras por insegurança após retornar de lesão...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 16:30
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
O zagueiro Arboleda realizou apenas treinos físicos durante as atividades do São Paulo na manhã desta sexta-feira (13), no CT da Barra Funda e deve ficar de fora da lista de relacionados para a partida contra o Grêmio, neste sábado (14), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O zagueiro se recuperou recentemente de uma contratura muscular e chegou a retornar ao time na última terça-feira (10), no jogo contra o Palmeiras, pelas quarta de final da Libertadores.
Entretanto, o atleta deixou o campo no intervalo da partida, alegando insegurança em relação às suas condições de jogo. Arboleda passou por novos exames, mas não foi encontrada nenhuma nova lesão.
Assim, Arboleda deve ser poupado contra o Grêmio, visando aperfeiçoar sua forma física e ficar à disposição de Hernán Crespo para a partida da próxima tera-feira (17), no jogo de volta das quartas da Libertadores, contra o Palmeiras.
Além do zagueiro, Eder, Luciano, William, Welington, Marquinhos e Diego Costa também fazem trabalhos de recuperação, mas devem desfalcar o time por mais tempo do que o equatoriano.Com a possibilidade de poupar jogadores, Crespo deve montar um time misto para enfrentar o Grêmio. O duelo é importante na luta contra o rebaixamento.
A bola rola a partir das 21h deste sábado, no Morumbi. Atual 16ª colocado, o São Paulo enfrenta o time que ocupa a 18ª posição, mas pode ultrapassar a equipe paulista pois tem dois jogos a menos. Uma vitória contra o Grêmio exterminaria essa possibilidade.

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