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Arboleda progride em recuperação e São Paulo conta com presença do Sub-20 em treinos desta quarta-feira

O zagueiro equatoriano já realizou atividades físicas no gramado, ao lado de Rigoni e Welington, enquanto restante do elenco treino ao lado de jogadores da base...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 18:30
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O zagueiro Arboleda progrediu para uma nova etapa de sua recuperação nesta quarta-feira (8). O atleta segue em tratamento de uma lesão na coxa direita, mas realizou, ao lado de Welington e Rigoni, atividades físicas no gramado com a supervisão do preparador Pedro Campos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O trio fez um circuito físico, que contou com exercícios com bola. A atividade foi monitorada pela comissão técnica e contou com alternâncias de intensidade, velocidade e direção.
O restante do elenco, por sua vez, contou com a presença do time sub-20 do São Paulo para seguir com a preparação para enfrentar o Fluminense, no próximo domingo (12), às 20h30, no Maracanã, pelo Brasileirão.
Os jovens de Cotia foram chamados para integrar o treino no CT da Barra Funda. Nas atividades, os atletas foram divididos em dois grupos: defensores treinaram a marcação e a saída de bola, enquanto o restante disputou exercícios de enfrentamento em campo reduzido.O São Paulo embarca para o Rio de Janeiro no sábado (11), tendo, ainda, três dias de treinamentos na capital paulista pela frente.
O confronto de domingo é importante, contra um adversário direto na metade de baixo da tabela. Atual 15º colocado, com 22 pontos, o São Paulo busca subir de posição de se afastar da zona de rebaixamento.

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