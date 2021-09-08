Arboleda progride em recuperação e São Paulo conta com presença do Sub-20 em treinos desta quarta-feira

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O zagueiro Arboleda progrediu para uma nova etapa de sua recuperação nesta quarta-feira (8). O atleta segue em tratamento de uma lesão na coxa direita, mas realizou, ao lado de Welington e Rigoni, atividades físicas no gramado com a supervisão do preparador Pedro Campos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O trio fez um circuito físico, que contou com exercícios com bola. A atividade foi monitorada pela comissão técnica e contou com alternâncias de intensidade, velocidade e direção.

O restante do elenco, por sua vez, contou com a presença do time sub-20 do São Paulo para seguir com a preparação para enfrentar o Fluminense, no próximo domingo (12), às 20h30, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Os jovens de Cotia foram chamados para integrar o treino no CT da Barra Funda. Nas atividades, os atletas foram divididos em dois grupos: defensores treinaram a marcação e a saída de bola, enquanto o restante disputou exercícios de enfrentamento em campo reduzido.O São Paulo embarca para o Rio de Janeiro no sábado (11), tendo, ainda, três dias de treinamentos na capital paulista pela frente.