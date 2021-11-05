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futebol

Arboleda pode ser desfalque do São Paulo por conta das Eliminatórias

Zagueiro pode perder as partidas contra Fortaleza, Flamengo e Palmeiras devido a convocação da seleção do Equador, que jogará nos dias 11 e 16 de novembro...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 07:00

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 07:00

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc.net
O São Paulo pode ter o desfalque do zagueiro Arboleda nas próximas partidas. Isso por conta da convocação da seleção do Equador, que será realizada nos próximos dias. Um dos principais jogadores do selecionado, o defensor deve ser convocado pelo treinador Gustavo Alfaro. Sendo assim, Arboleda pode perder os jogos contra Fortaleza, dia dez de novembro, no Castelão, Flamengo, dia 14 de novembro, no Morumbi e Palmeiras, marcado para o dia 17 de novembro, no Allianz Parque. Seu retorno no Tricolor pode ser contra o Grêmio, fora de casa, ainda sem data definida.
O Equador atua no dia 11 de novembro, diante da Venezuela e no dia 16 de novembro, contra o Chile. A equipe está na terceira colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 17 pontos.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Nesta temporada, Arboleda soma 33 jogos pelo Tricolor, com 19 vitórias, nove empates e cinco derrotas. Já na seleção equatoriano, o zagueiro atuou em 11 partidas, com um gol marcado.
VEJA OS JOGOS QUE ARBOLEDA PODE DESFALCAR O SÃO PAULO CASO SEJA CONVOCADO
Fortaleza x São Paulo - 10/11São Paulo x Flamengo - 14/11Palmeiras x São Paulo - 17/11

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