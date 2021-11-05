Arboleda pode ser desfalque do São Paulo por conta das Eliminatórias

O São Paulo pode ter o desfalque do zagueiro Arboleda nas próximas partidas. Isso por conta da convocação da seleção do Equador, que será realizada nos próximos dias. Um dos principais jogadores do selecionado, o defensor deve ser convocado pelo treinador Gustavo Alfaro. Sendo assim, Arboleda pode perder os jogos contra Fortaleza, dia dez de novembro, no Castelão, Flamengo, dia 14 de novembro, no Morumbi e Palmeiras, marcado para o dia 17 de novembro, no Allianz Parque. Seu retorno no Tricolor pode ser contra o Grêmio, fora de casa, ainda sem data definida.