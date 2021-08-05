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futebol

Arboleda participa de parte da atividade com reservas do São Paulo

Zagueiro, que se recupera de contratura, fez trabalhos com o elenco e depois realizou exercícios físicos. Tricolor viaja para Curitiba na sexta-feira, para enfrentar Athletico-PR...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 19:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Os reservas do São Paulo na vitória sobre o Vasco, por 2 a 1, em São Januário, voltaram os treinamentos na tarde desta quinta-feira (05), no CT do Fluminense, já que a delegação do Tricolor permaneceu no Rio de Janeiro. Enquanto os titulares realizavam trabalhos físicos no hotel, quem começou no banco de reservas e entrou no decorrer da partida treinou no campo. E uma novidade foi o zagueiro Arboleda, que se recupera de uma contratura na coxa.
O equatoriano participou de parte da atividade no campo juntamente com os companheiros e depois fez exercícios físicos relacionados a sua recuperação física. Ele pode ser novidade entre os relacionados para a partida contra o Athletico-PR, no próximo sábado (07), às 18h, na Arena da Baixada. Ainda sem Luciano e Eder, que ficaram em São Paulo para tratarem suas lesões, e Daniel Alves, com a seleção brasileira olímpica no Japão, Crespo tem dúvidas na escalação. Uma ausência certa é o atacante Rigoni, suspenso após expulsão contra o Palmeiras. Diego Costa, Marquinhos e William, lesionados, também não jogam.

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