Arboleda participa de parte da atividade com reservas do São Paulo

Os reservas do São Paulo na vitória sobre o Vasco, por 2 a 1, em São Januário, voltaram os treinamentos na tarde desta quinta-feira (05), no CT do Fluminense, já que a delegação do Tricolor permaneceu no Rio de Janeiro. Enquanto os titulares realizavam trabalhos físicos no hotel, quem começou no banco de reservas e entrou no decorrer da partida treinou no campo. E uma novidade foi o zagueiro Arboleda, que se recupera de uma contratura na coxa.

O equatoriano participou de parte da atividade no campo juntamente com os companheiros e depois fez exercícios físicos relacionados a sua recuperação física. Ele pode ser novidade entre os relacionados para a partida contra o Athletico-PR, no próximo sábado (07), às 18h, na Arena da Baixada. Ainda sem Luciano e Eder, que ficaram em São Paulo para tratarem suas lesões, e Daniel Alves, com a seleção brasileira olímpica no Japão, Crespo tem dúvidas na escalação. Uma ausência certa é o atacante Rigoni, suspenso após expulsão contra o Palmeiras. Diego Costa, Marquinhos e William, lesionados, também não jogam.