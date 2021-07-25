Arboleda lamenta desatenção do São Paulo em goleada sofrida

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo perdeu por 5 a 1 para o Flamengo, de virada, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota fez uma invencibilidade de quatro anos do Tricolor sobre o Rubro-Negro cair. Após a partida, o zagueiro Arboleda, autor do gol são-paulino no jogo, lamentou a desatenção da equipe no Maracanã.

- A gente saiu ganhando um jogo muito importante para nós, tomamos dois ou três gols de bola parada, que a gente trabalha muito para isso. Pequena desconcentração. Mas é futebol. Agora é pensar no próximo jogo, que é pela Copa do Brasil - afirmou, em entrevista à 'TV Globo'.

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