Arboleda lamenta derrota do São Paulo: 'Não pode ter um início desse'

O São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino por 4 a 3, de virada, no Nabi Abi Chedid. O resultado foi lamentado pelo zagueiro Arboleda, que foi titular após voltar da seleção do Equador, que disputou as Eliminatórias. - A gente não fez um jogo ruim, a gente fez o que o professor pediu, jogamos bem, tivemos oportunidades e não matamos o jogo. Perdemos por detalhes, concentração e vamos buscar a primeira vitória - disse o zagueiro à 'HBO MAX', depois da derrota.