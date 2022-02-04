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futebol

Arboleda lamenta derrota do São Paulo: 'Não pode ter um início desse'

Zagueiro equatoriano comentou sobre o começo ruim do Tricolor no Campeonato Paulista e analisou a derrota de virada para o Red Bull Bragantino...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 23:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 23:46
O São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino por 4 a 3, de virada, no Nabi Abi Chedid. O resultado foi lamentado pelo zagueiro Arboleda, que foi titular após voltar da seleção do Equador, que disputou as Eliminatórias. - A gente não fez um jogo ruim, a gente fez o que o professor pediu, jogamos bem, tivemos oportunidades e não matamos o jogo. Perdemos por detalhes, concentração e vamos buscar a primeira vitória - disse o zagueiro à 'HBO MAX', depois da derrota.
Além disso, o equatoriano analisou o começo ruim do Tricolor no Campeonato Paulista. Até aqui, o clube somou apenas um ponto de nove possíveis.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos- É muita pressão, São Paulo é muito grande, não pode ter um início desse - finalizou o camisa cinco.
O São Paulo volta a campo somente na próxima quarta-feira (09), contra o Santo André, às 19h.
Crédito: ArboledalamentoucomeçoruimdoSãoPaulonoestadual(Foto:FernandoRoberto/AgênciaFutpress

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