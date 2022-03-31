Arboleda falta a treino e será multado pelo São Paulo

O zagueiro Arboleda não compareceu na reapresentação do São Paulo, marcada para a tarde desta quinta-feira e será multado pela diretoria. A informação foi publicada primeiramente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Arboleda estava com a seleção do Equador para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo, sendo titular no empate contra a Argentina por 1 a 1.

Essa é apenas mais uma polêmica na passagem do jogador pelo São Paulo. Apesar de ser um dos principais jogadores da equipe, o equatoriano tem um histórico turbulento fora de campo pelo Tricolor.

O LANCE! apurou que ele alega ter sido liberado pela diretoria do São Paulo e não compreende a punição. Já o São Paulo disse que não houve liberação. Sendo assim, o técnico Rogério Ceni não sabe se contará com o equatoriano para a partida de volta da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no próximo domingo (3), às 16h, no Allianz Parque.