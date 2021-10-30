futebol

Arboleda fala sobre São Paulo de Ceni: 'Tivemos três jogos muito bons'

Zagueiro equatoriano projetou começo de trabalho do treinador, que dirigiu a equipe contra Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino, com uma vitória, um empate e um revés...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 11:00

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 11:00

Crédito: Fernando Roberto / Agência Futpress
O zagueiro Arboleda analisou o começo de trabalho do técnico Rogério Ceni à frente do São Paulo. Para o zagueiro equatoriano, o Tricolor teve três bons jogos com o comandante, que empatou com o Ceará, venceu o Corinthians e perdeu para o Red Bull Bragantino. - O treino está sendo bom, já conhecíamos um pouco o Rogério. Estamos nos adaptando, tivemos três jogos muito bons com ele e acho que no próximo jogo vamos seguir com essa intensidade, buscando vencer o jogo - disse o defensor, em entrevista à 'SPFCTV'.
Arboleda também relembrou a vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Internacional no primeiro turno. Em jogo realizado no Beira-RIo, o triunfo foi o primeiro do Tricolor no Campeonato Brasileiro, somente na 10ª rodada. Agora, com a força da torcida no Morumbi, Arboleda espera que o São Paulo tenha um resultado positivo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- Lá (Beira-Rio) fomos superiores, tivemos mais chances de gol e vencemos por 2 a 0. Mas é passado, temos que pensar no jogo de domingo, aplicar nossa intensidade. Aqui (Morumbi) jogamos para 40, 50 mil pessoas, casa cheia. A presença deles é muito importante, nos empurram e para cada jogador é importante a presença deles. Espero que domingo o estádio esteja cheio, que seja um espetáculo bonito - finalizou.
Arboleda deve ser titular ao lado de Miranda na zaga do São Paulo, que está na 13º colocação do Brasileirão, com 34 pontos.

