Arboleda fala sobre momento de atacante em vitória do São Paulo: 'Faltou o gol'

Arboleda teve boa atuação no ataque do São Paulo na vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Cuiabá, neste domingo (15), no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileirão. O zagueiro foi o jogador do Tricolor que mais finalizou na partida: ao todo foram quatro tentativas, sendo três na direção do gol e uma para fora, segundo dados do Footstats.GALERIA> Lewandowski revela que deve deixar o Bayern, Tiago Volpi está de saída do São Paulo... O Dia do Mercado!- A bola tá me procurando e fico feliz quando consigo pegar ela. Só faltou o gol, mas vou seguir trabalhando para fazer mais - brincou o camisa 5, que acertou duas bolas no travessão.Apesar do bom desempenho no ataque, o equatoriano se envolveu em confusão com seu companheiro de zaga Léo. Eles se trombaram ao tentarem cortar um passe, a bola sobrou para Alesson, que disparou em direção à área e chutou na trave. No rebote, Jenison empurrou para inaugurar o marcador.No decorrer da partida, após substituições feitas pelo técnico Rogério Ceni, o São Paulo cresceu e virou a partida. Arboleda falou sobre a vitória e o lance que originou o gol do Cuiabá.- Parabéns para o time pela entrega. A gente tomou um gol que foi desconcentração nossa. Mas esse é o bom que tem o São Paulo, essa reação. A gente fez um bom jogo.Com o triunfo, o Tricolor do Morumbi salta, momentaneamente, para a terceira colocação no Brasileirão, com 11 pontos. A equipe retorna aos gramados na próxima quinta-feira (19) para enfrentar o Jorge Wilstermann (BOL), pela Copa Sul-Americana.