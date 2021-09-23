Arboleda e São Paulo negociam renovação de contrato; zagueiro busca valorização

São Paulo e Arboleda ainda não chegaram a um acordo para a renovação de contrato do zagueiro, que vai até o meio de 2022. A informação foi publicada inicialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. O principal entrave para o acerto entre as partes é o quesito salarial. Arboleda busca uma valorização, já que tem um dos menores salários do elenco entre os jogadores considerados titulares, segundo apurou a reportagem. Os valores oferecidos pelo São Paulo no primeiro momento, estão aquém do esperado pelos representantes do zagueiro.