Arboleda e São Paulo negociam renovação de contrato; zagueiro busca valorização

São Paulo e Arboleda ainda não chegaram a um acordo para a renovação de contrato do zagueiro, que vai até o meio de 2022. A informação foi publicada inicialmente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. O principal entrave para o acerto entre as partes é o quesito salarial. Arboleda busca uma valorização, já que tem um dos menores salários do elenco entre os jogadores considerados titulares, segundo apurou a reportagem. Os valores oferecidos pelo São Paulo no primeiro momento, estão aquém do esperado pelos representantes do zagueiro.
Há a expectativa de uma contraproposta de Arboleda para a diretoria do Tricolor e as conversas seguirão acontecendo. A intenção do São Paulo é de renovar com o defensor de 29 anos, um dos principais jogadores do time.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Contratado pelo São Paulo em 2017, Arboleda já disputou 177 jogos com a camisa do clube do Morumbi, conquistando o Campeonato Paulista dessa temporada. São 13 gols marcados desde a sua chegada. Nesse ano, o defensor disputou 28 jogos e marcou quatro gols.