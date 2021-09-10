Arboleda e Rigoni participam de treino com sub-17 do São Paulo

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira (10), no CT da Barra Funda, em preparação para enfrentar o Fluminense, neste domingo (12), às 20h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Se recuperando de uma lesão na coxa, Arboleda trabalhou com bola junto com a equipe sub-17 do São Paulo, dando mais um passo na sua recuperação. O último jogo dele pelo Tricolor foi em 17 de agosto, na eliminação para o Palmeiras, pela Libertadores.