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futebol

Arboleda e Rigoni participam de treino com sub-17 do São Paulo

Dupla realizou um trabalho com bola ao lado da garotada do Tricolor. Zagueiro se recupera de lesão na coxa, enquanto atacante faz fortalecimento muscular...
LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 15:50

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 15:50

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira (10), no CT da Barra Funda, em preparação para enfrentar o Fluminense, neste domingo (12), às 20h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Se recuperando de uma lesão na coxa, Arboleda trabalhou com bola junto com a equipe sub-17 do São Paulo, dando mais um passo na sua recuperação. O último jogo dele pelo Tricolor foi em 17 de agosto, na eliminação para o Palmeiras, pela Libertadores.
O atacante Emiliano Rigoni, também em recuperação física após sentir dores na região posterior da coxa na partida diante do Juventude, participou das atividades ao lado do zagueiro.Os dois ainda são dúvidas para o jogo de domingo (12) e, caso tenham condições físicas para jogar, podem acabar sendo poupados, pensando no duelo decisivo diante do Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (15), na Arena Castelão.

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