Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arboleda e Eder realizam atividades de fisioterapia no gramado durante treino do São Paulo
futebol

Arboleda e Eder realizam atividades de fisioterapia no gramado durante treino do São Paulo

Os dois jogadores se recuperam de lesões musculares e trabalham com o setor de fisioterapia do clube, mas ainda não há previsão de quando voltarão aos gramados...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 14:30
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo se reapresentou para os treinos nesta segunda-feira (2), dando início às preparações para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco. Durante os trabalhos, o zagueiro Arboleda e o atacante Eder, ambos lesionados, deram continuidade aos seus tratamentos e realizaram atividades de fisioterapia nos gramados do CT da Barra Funda.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Eder se recupera de um estiramento na coxa direita sofrido há três semanas. Durante o jogo contra o Racing, da Argentina, no dia 13 de julho, pelas oitavas de final da Libertadores, o atacante sentiu dores e deixou a partida ainda no primeiro tempo.
Arboleda, porém, teve sua lesão mais recentemente. No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, na última quarta-feira (28), o zagueiro sofreu uma contratura na coxa e, assim como Eder, deixou o gramado ainda no primeiro tempo da partida.
Na ausência do equatoriano, Crespo mudou o esquema de 3-5-2 para 4-4-2, o que deu muito certo no último sábado (31), no empate por 0 a 0 contra o Palmeiras. Com a volta do zagueiro incerta, o treinador pode manter o novo esquema para formar sua linha de defesa.O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (4), às 21h30, para enfrentar o Vasco, fora de casa, em São Januário, pela jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, o time paulista larga com uma boa vantagem no segundo confronto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados