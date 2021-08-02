Arboleda e Eder realizam atividades de fisioterapia no gramado durante treino do São Paulo

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo se reapresentou para os treinos nesta segunda-feira (2), dando início às preparações para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco. Durante os trabalhos, o zagueiro Arboleda e o atacante Eder, ambos lesionados, deram continuidade aos seus tratamentos e realizaram atividades de fisioterapia nos gramados do CT da Barra Funda.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Eder se recupera de um estiramento na coxa direita sofrido há três semanas. Durante o jogo contra o Racing, da Argentina, no dia 13 de julho, pelas oitavas de final da Libertadores, o atacante sentiu dores e deixou a partida ainda no primeiro tempo.

Arboleda, porém, teve sua lesão mais recentemente. No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, na última quarta-feira (28), o zagueiro sofreu uma contratura na coxa e, assim como Eder, deixou o gramado ainda no primeiro tempo da partida.