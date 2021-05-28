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Arboleda e David Neres são flagrados em festa clandestina em São Paulo

Caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira, em uma balada na zona leste de São Paulo. Evento tinha cerca de 120 pessoas e foi encerrado pela Polícia Civil...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 10:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 10:15
Crédito: Reprodução/TV Globo
Na madrugada desta sexta-feira, o zagueiro Arboleda, do São Paulo, se envolveu em mais uma polêmica. Ele e o atacante David Neres, do Ajax, que também tem passagem pelo Tricolor, foram flagrados pela Polícia Civil em uma festa clandestina na Zona Leste de São Paulo, que reunia 120 pessoas.
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De acordo com o 'UOL', os jogadores foram levados à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública. Um dos responsáveis pela operação policial foi Alexandre Frota, que já havia flagrado Gabigol em uma festa clandestina em um cassino, em março deste ano.
CONFIRA OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS - A gente encontrou aí dois jogadores de futebol. Arboleda, do São Paulo, e David Neres, da seleção brasileira que joga no Ajax. Deveriam dar o exemplo - declarou Frota ao site de notícias.
Após os depoimentos, Arboleda e David Neres foram liberados. O jogador do São Paulo será afastado para fazer os testes de Covid-19 e também será multado pela diretoria do Tricolor Paulista. Essa não é a primeira vez que o zagueiro do São Paulo é visto em festas clandestinas.
Em 2020 o jogador foi flagrado em um show na zona sul da capital paulista com aglomeração até de madrugada. Na ocasião, o equatoriano também foi multado. Vale ressaltar que eventos e shows estão proibidos na cidade de São Paulo devido a pandemia de Covid-19.

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