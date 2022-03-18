Arboleda é convocado pelo Equador e desfalca o São Paulo no mata-mata do Paulista

O São Paulo não contara com o zagueiro Arboleda para o mata-mata do Campeonato Paulista. Isso porque o defensor foi convocado para a seleção do Equador para as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Arboleda não vai jogar as quartas de final, contra o São Bernardo, e uma possível semifinal, no fim de semana dos dias 26 e 27 de março. No entanto, caso o São Paulo passe para a grande final do Campeonato Paulista, o defensor não será problema. As decisões estão marcadas para os dias 30 de março e três de abril.
O Equador enfrentará na quinta-feira (24), o Paraguai, fora de casa, e dia 29, a Argentina, em casa. A seleção de Arboleda está próxima da vaga na Copa do Mundo, na terceira posição, com 25 pontos, atrás somente de Brasil e Argentina. O São Paulo volta a campo neste sábado (19), quando encara o Botafogo-SP, às 16h, no Morumbi, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão.