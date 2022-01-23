Arboleda é convocado e será desfalque do São Paulo no Paulista

O São Paulo não poderá contar com o zagueiro Arboleda nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Isso porque o defensor foi convocado para a seleção do Equador, que disputará jogos das Eliminatórias contra o Brasil, no dia 27 de janeiro e Peru, dia 1 de fevereiro. O Tricolor tem dois jogos marcados neste período: a estreia no Paulistão contra o Guarani, dia 27, às 21h30, em Campinas e diante do Ituano, dia 30, às 16h, no Morumbi. Sendo assim, Arboleda deve perder essas duas partidas.
Essa situação já era esperada pelo São Paulo, que sabe que Arboleda é um dos principais jogadores do Equador, sendo constantemente convocado para a seleção de seu país. O técnico Rogério Ceni tem como opções para a vaga do defensor, os zagueiros Léo e Diego Costa. A dupla disputa uma vaga para formar a dupla de zaga com Miranda.
JOGOS DO EQUADOR 27/01 - Equador x Brasil, às 18h01/02 - Peru x Equador, às 23h
JOGOS DO SÃO PAULO27/01 - Guarani x São Paulo, às 21h3030/01 - São Paulo x Ituano, às 16h