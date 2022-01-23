Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arboleda é convocado e será desfalque do São Paulo no Paulista

Zagueiro foi chamado para a seleção do Equador e não enfrenta o Guarani, no próximo dia 27, em Campinas e o Ituano, no dia 30, no Morumbi...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2022 às 10:24

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 10:24

O São Paulo não poderá contar com o zagueiro Arboleda nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Isso porque o defensor foi convocado para a seleção do Equador, que disputará jogos das Eliminatórias contra o Brasil, no dia 27 de janeiro e Peru, dia 1 de fevereiro. O Tricolor tem dois jogos marcados neste período: a estreia no Paulistão contra o Guarani, dia 27, às 21h30, em Campinas e diante do Ituano, dia 30, às 16h, no Morumbi. Sendo assim, Arboleda deve perder essas duas partidas.
Essa situação já era esperada pelo São Paulo, que sabe que Arboleda é um dos principais jogadores do Equador, sendo constantemente convocado para a seleção de seu país. O técnico Rogério Ceni tem como opções para a vaga do defensor, os zagueiros Léo e Diego Costa. A dupla disputa uma vaga para formar a dupla de zaga com Miranda.
JOGOS DO EQUADOR 27/01 - Equador x Brasil, às 18h01/02 - Peru x Equador, às 23h
JOGOS DO SÃO PAULO27/01 - Guarani x São Paulo, às 21h3030/01 - São Paulo x Ituano, às 16h
Crédito: ArboledaserádesfalquedoSãoPaulonosprimeirosjogosdoPaulistão(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ou sem cessar-fogo, guerra já redesenha o Oriente Médio
Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados