Arboleda é convocado e será desfalque do São Paulo no Paulista

O São Paulo não poderá contar com o zagueiro Arboleda nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Isso porque o defensor foi convocado para a seleção do Equador, que disputará jogos das Eliminatórias contra o Brasil, no dia 27 de janeiro e Peru, dia 1 de fevereiro. O Tricolor tem dois jogos marcados neste período: a estreia no Paulistão contra o Guarani, dia 27, às 21h30, em Campinas e diante do Ituano, dia 30, às 16h, no Morumbi. Sendo assim, Arboleda deve perder essas duas partidas.