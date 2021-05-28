Arboleda, do São Paulo, se desculpa por presença em festa em meio à pandemia

Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net

O zagueiro do São Paulo, Arboleda, publicou em seu Stories nesta manhã de sexta-feira (28), um pedido de desculpas por sua presença em uma festa clandestina, juntamente com o atacante David Neres.

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Na sua declaração, o equatoriano afirmou que entende a gravidade da situação da pandemia de Covid-19, que matou quase 460 mil pessoas desde o ano passado.

CONFIRA OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS - Gostaria de me desculpar com todos pelo ocorrido nessa madrugada. De forma impulsiva, tomei uma decisão que sei não ser a melhor. Claro que tenho noção da gravidade da pandemia de Covid19 no Brasil, assim como em meu país natal, o Equador, e reitero que tomei uma decisão errada e impulsiva em comparecer ao local, mesmo que tenha tomado todas as precauções necessárias e usado máscara o tempo todo - escreveu o jogador.

Arboleda será afastado para fazer os testes de Covid-19 e também será multado pela diretoria do Tricolor Paulista. Essa não é a primeira vez que o zagueiro do São Paulo é visto em festas clandestinas.

Em 2020 o jogador foi flagrado em um show na zona sul da capital paulista com aglomeração até de madrugada. Na ocasião, o equatoriano também foi multado. Vale ressaltar que eventos e shows estão proibidos na cidade de São Paulo devido a pandemia de Covid-19.

Veja o pedido de desculpas de Arboleda "Gostaria de me desculpar com todos pelo ocorrido nessa madrugada. De forma impulsiva, tomei uma decisão que sei não ser a melhor.

Claro que tenho noção da gravidade da pandemia de Covid19 no Brasil, assim como em meu país natal, o Equador, e reitero que tomei uma decisão errada e impulsiva em comparecer ao local, mesmo que tenha tomado todas as precauções necessárias e usado máscara o tempo todo.

Peço desculpas a todos que desapontei com essa ação, e reafirmo que, na saída do local, eu obviamente não quis menosprezar a pandemia no país, apenas queria afastar o repórter que estava me perseguindo.