Arboleda deve ser relacionado pelo São Paulo contra o Bragantino; presença no time titular é dúvida

O zagueiro Arboleda deve ser a novidade entre os relacionados do São Paulo para a partida diante do Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (03), às 21h30, em Bragança Paulista. Segundo apurado pelo LANCE!, a sua presença no time titular é incerta, já que ele esteve disputando as Eliminatórias da Copa do Mundo pelo Equador. Porém, uma questão joga a favor de sua participação como titular. O defensor não atuou em nenhuma das duas partidas que o Equador disputou nesta rodada das Eliminatórias, nos empates contra Brasil e Peru, ambos por 1 a 1.