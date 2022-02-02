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Arboleda deve ser relacionado pelo São Paulo contra o Bragantino; presença no time titular é dúvida

Zagueiro foi desfalque nas duas primeiras rodadas do Tricolor no Campeonato Paulista, já que estava na seleção do Equador disputando as Eliminatórias para a Copa do Mundo...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 12:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 12:33
O zagueiro Arboleda deve ser a novidade entre os relacionados do São Paulo para a partida diante do Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (03), às 21h30, em Bragança Paulista. Segundo apurado pelo LANCE!, a sua presença no time titular é incerta, já que ele esteve disputando as Eliminatórias da Copa do Mundo pelo Equador. Porém, uma questão joga a favor de sua participação como titular. O defensor não atuou em nenhuma das duas partidas que o Equador disputou nesta rodada das Eliminatórias, nos empates contra Brasil e Peru, ambos por 1 a 1.
Sem o defensor, Rogério Ceni escalou Diego Costa e Léo contra o Guarani, na estreia do Paulistão e Diego Costa e Miranda diante do Ituano. Vale destacar que na temporada passada, Arboleda jogou duas partidas pelo Equador nas Eliminatórias e atuou diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Naquela ocasião, p zagueiro voltou às pressas do Chile, onde enfrentou a seleção local defendendo o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, chegou em São Paulo no início da manhã do dia do jogo, foi escalado por Rogério Ceni e foi um dos melhores atletas em campo.
Crédito: ArboledasdeveserrelacionadopeloSãoPaulocontraoRedBullBragantino(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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