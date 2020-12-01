Arboleda celebra retorno entre titulares do São Paulo e almeja título

Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net

O zagueiro Arboleda comemorou seu retorno ao time titular do São Paulo em grande estilo. No último sábado, ele foi responsável por um dos gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas sabe que o setor tem outros nomes de referência.

– Nesse momento só penso em seguir trabalhando e continuar aproveitando as novas oportunidades. Sabemos que a defesa está bem-servida, com jogadores de alto nível, e o professor Diniz saberá o melhor para a equipe. Só quero continuar ajudando os meus companheiros para conseguir o que nós e todos torcedores querem no final, que é o título brasileiro.

Na temporada 2020, o equatoriano entrou em campo em 22 oportunidades e balançou as redes em três delas. Na defesa ou no ataque, o jogador quer ajudar o Tricolor na briga pelo título da competição nacional, que pode acabar com um jejum de conquistas que perdura desde 2012.

TABELA> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!– Fico muito feliz com essa fase que estou vivendo tanto na seleção (equatoriana) quanto no clube. Minha função é defender, mas se precisar também posso contribuir com alguns gols. Espero ajudar a equipe da melhor forma possível. O importante que o São Paulo siga nessa boa fase para poder ser coroado no final da temporada. Vou seguir trabalhando para estar pronto quando surgir novas oportunidades – disse ele, que complementou:

– Sabemos o quanto o torcedor está querendo e merecendo um título. Há alguns anos o São Paulo não consegue nada e a gente sabe disso e da importância de seguirmos trabalhando para que no final possamos erguer a taça de campeão. Ainda não tem nada decidido, mas vamos continuar no mesmo foco para manter o mesmo rendimento das últimas partidas – concluiu.