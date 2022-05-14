  Arboleda celebra gol e classificação do São Paulo na Copa do Brasil: 'Sou um cara que gosta de fazer gols'
Arboleda celebra gol e classificação do São Paulo na Copa do Brasil: 'Sou um cara que gosta de fazer gols'

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 11:30

O zagueiro Arboleda abriu o caminho da classificação do São Paulo diante do Juventude na quinta-feira (12), quando o time de Rogério Ceni venceu por 2 a 0 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O equatoriano já havia balançado a rede no primeiro jogo, em Caxias do Sul, no empate por 2 a 2, e celebrou o momento.
- Eu trabalho muito a bola parada. Sempre me cobro e cobro muito meus companheiros. Eu sou um cara que gosta de fazer gols. Espero que possa fazer muito mais - disse Arboleda.
O defensor celebrou a conquista da vaga para as oitavas de final, mas destacou que o time já passa a se concentrar no próximo jogo. No domingo (15), às 16h, o Tricolor recebe o Cuiabá no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
- Os dois gols foram importantes, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Muito feliz pela classificação, o São Paulo merece muito. Agora é foco no Brasileirão. Precisamos trabalhar para já pensar no próximo jogo - completou Arboleda.
