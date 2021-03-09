Árbitros podem dar cartão amarelo por grito de jogadores em faltas

O grito de Lacazette após sofrer uma falta no duelo entre Arsenal e Burnley no último final de semana causou uma mudança na regra do futebol. Segundo o “Daily Mail”, a International Football Association Board, responsável por regulamentar as leis do esporte, autorizou a punição com cartão amarelo aos jogadores que tenham alguma intenção de enganar os árbitros com os berros.O atacante francês foi vítima de brincadeiras em programas ingleses, como o “Match of the Day”, comandado por Gary Lineker e com Ian Wright e Dion Dublin como especialistas. Ao final da edição, os três se jogaram de suas cadeiras e começaram a gritar segurando suas pernas em representação a situação causada pelo atleta dos Gunners.