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futebol

Árbitros podem dar cartão amarelo por grito de jogadores em faltas

International Football Association Board, órgão que regulamenta as regras do futebol, autorizou a punição contra jogadores que tenham a intenção de enganar os juízes...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 09:51

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 09:51
Crédito: Grito de Lacazette causou mudança na regra (FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP
O grito de Lacazette após sofrer uma falta no duelo entre Arsenal e Burnley no último final de semana causou uma mudança na regra do futebol. Segundo o “Daily Mail”, a International Football Association Board, responsável por regulamentar as leis do esporte, autorizou a punição com cartão amarelo aos jogadores que tenham alguma intenção de enganar os árbitros com os berros.O atacante francês foi vítima de brincadeiras em programas ingleses, como o “Match of the Day”, comandado por Gary Lineker e com Ian Wright e Dion Dublin como especialistas. Ao final da edição, os três se jogaram de suas cadeiras e começaram a gritar segurando suas pernas em representação a situação causada pelo atleta dos Gunners.
> Veja a tabela da Premier League
Sem o público nos estádios, a gritaria dos jogadores a cada falta sofrida ficou ainda mais evidente. Com isso, um forte grito de um atleta após uma falta pode sugerir uma lesão grave, o que não foi o caso de Lacazette. Além disso, protestos e xingamentos são ouvidos de forma mais clara tanto pelos árbitros quanto pelo público que assiste aos jogos pelas televisões.

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