Árbitro relata ameaças do presidente do Vitória a equipe de arbitragem e atacante do Ceará

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O clima pesou para o presidente do Vitória, Paulo Carneiro. No intervalo do jogo entre Leão e Ceará, válido pela Copa do Brasil, o dirigente entrou no gramado do Barradão e ameaçou de agressão o atacante Vinicius Vina, do Vozão.Na súmula da partida, o árbitro Paulo Roberto Paulo Junior relatou o acontecimento e ainda revelou que o dirigente estava dentro do capo sem máscara.

‘Invadiu o campo de jogo sem utilizar máscara, desrespeitando as diretrizes da competição. O mesmo veio em direção a equipe de arbitragem e foi contido pelo policiamento. Cito que o mesmo proferiu as seguintes palavras gritando a este árbitro: "Seu moleque do caralho, vagabundo, sem vergonha, olha a merda que você fez, veio roubar a gente aqui, mas aqui você apanha, seu vagabundo". sendo que me senti ofendido em minha honra’, escreveu o árbitro.