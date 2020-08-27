Árbitro relata ameaças do presidente do Vitória a equipe de arbitragem e atacante do Ceará

O clima pesou para o presidente do Vitória, Paulo Carneiro. No intervalo do jogo entre Leão e Ceará, válido pela Copa do Brasil, o dirigente entrou no gramado do Barradão e ameaçou de agressão o atacante Vinicius Vina, do Vozão.Na súmula da partida, o árbitro Paulo Roberto Paulo Junior relatou o acontecimento e ainda revelou que o dirigente estava dentro do capo sem máscara.
‘Invadiu o campo de jogo sem utilizar máscara, desrespeitando as diretrizes da competição. O mesmo veio em direção a equipe de arbitragem e foi contido pelo policiamento. Cito que o mesmo proferiu as seguintes palavras gritando a este árbitro: "Seu moleque do caralho, vagabundo, sem vergonha, olha a merda que você fez, veio roubar a gente aqui, mas aqui você apanha, seu vagabundo". sendo que me senti ofendido em minha honra’, escreveu o árbitro.
‘Informo que o citado logo após os fatos narrados, se dirigiu próximo ao vestiário da equipe do Ceará, onde se encontrava o atleta de n°29 sr. Vinícius Goes Barbosa de Souza, que estava concedendo entrevista, proferindo as seguintes palavras em tom de voz alta: "Aqui se apanha, seu vagabundo, você sabe que aqui você apanha, comigo a história é outra. Fica caladinho aí seu vagabundo, lhe dou porrada". o mesmo foi contido por um funcionário e atleta da equipe E.C. Vitória’, completou o juiz.