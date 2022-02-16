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Árbitro que irá apitar São Paulo x Inter de Limeira é o mesmo do jogo contra o Red Bull Bragantino

Vinicius Gonçalves Silva Araújo foi o mesmo que validou o gol do Tricolor contra o Massa Bruta, após análise do VAR...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2022 às 18:00
Vinicius Gonçalves Silva Araújo, árbitro que será responsável por apitar a partida entre São Paulo e Inter de Limeira, na próxima quinta-feira (17), é o mesmo da derrota do Tricolor Paulista contra o Red Bull Bragantino.O árbitro foi o responsável por validar o primeiro gol do São Paulo na disputa contra o Massa Bruta. Na ocasião, o Red Bull Bragantino estava a frente no placar. Porém, após um desvio de Miranda na primeira trave, Alisson empatou a partida.A princípio, Vinicius Gonçalves Silva Araújo considerou o gol impedido. Mas após a análise do VAR, validou. A partida encerrou com um placar de 4 a 3, com vitória do Bragantino.O árbitro também apitou uma partida do Tricolor Paulista contra o São Caetano em abril do ano passado. Agora, será o responsável por mais uma rodada do São Paulo no Paulistão 2022, contra o Inter de Limeira.O jogo será na próxima quinta-feira (17), às 21h30, no Estádio do Morumbi. São Paulo segue em segundo lugar do grupo B na tabela da competição. Já o Inter de Limeira está em último lugar do grupo A.
Crédito: ÁrbitroqueiráapitarSãoPauloxInterdeLimeiraéomesmodojogocontraoRedBullBragantino(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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