Árbitro que deu cartão vermelho a Gabigol tem histórico de expulsões por xingamento

A expulsão de Gabigol por suposto xingamento, aos nove minutos da partida entre Flamengo e Bahia, revoltou o clube rubro-negro, mas a situação não é novidade na carreira de Flavio Rodrigues de Souza, o árbitro da partida. Um caso parecido ocorreu, inclusive, no confronto entre os times no Campeonato Brasileiro de 2019.Na ocasião, Fernandão, do Bahia, foi expulso aos 44 minutos do segundo tempo, quando o Bahia já vencia por 3 a 0. De acordo com o juiz, o motivo da expulsão foi o mesmo de Gabigol: um xingamento do jogador tricolor após uma disputa de bola.