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Árbitro que deu cartão vermelho a Gabigol tem histórico de expulsões por xingamento

No Bahia x Flamengo de 2019, Flavio Rodrigues de Souza expulsou Fernandão por ofensa...
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Publicado em 

20 dez 2020 às 20:02

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 20:02

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A expulsão de Gabigol por suposto xingamento, aos nove minutos da partida entre Flamengo e Bahia, revoltou o clube rubro-negro, mas a situação não é novidade na carreira de Flavio Rodrigues de Souza, o árbitro da partida. Um caso parecido ocorreu, inclusive, no confronto entre os times no Campeonato Brasileiro de 2019.Na ocasião, Fernandão, do Bahia, foi expulso aos 44 minutos do segundo tempo, quando o Bahia já vencia por 3 a 0. De acordo com o juiz, o motivo da expulsão foi o mesmo de Gabigol: um xingamento do jogador tricolor após uma disputa de bola.
- Expulsei este jogador devido após uma disputa de bola, o mesmo se dirigiu a mim de maneira ostensiva dizendo a seguinte frase; "vai tomar no seu c..." - escreveu o árbitro na súmula em 2019.

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