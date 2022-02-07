Árbitro justifica expulsões no clássico entre Fortaleza e Ceará

No Clássico-Rei do último fim de semana, Fortaleza e Ceará protagonizaram um jogo elétrico, que terminou empatado por 1 a 1, na Arena Castelão.

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Como não poderia ser diferente, as polêmicas rolaram soltas e cada time perdeu um jogador expulso. Pelo lado do Fortaleza, Romarinho foi o escolhido. Já no Ceará, Cléber foi embora mais cedo.

Na súmula, o árbitro Marielson Alves da Silva explicou a troca de agressões entre os atletas e justificou a sua decisão.

‘Houve um tumulto generalizado, onde identificamos o mesmo tentando dar tapas e chutes contra seus adversários, informo que o atleta reserva foi contido por seus companheiros e em seguida saiu normalmente de campo’, escreveu o juiz.

Com a expulsão no clássico, Romarinho e Cléber desfalcam seus times na próxima rodada da Copa do Nordeste.