Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Árbitro justifica expulsões no clássico entre Fortaleza e Ceará

Romarinho, do Fortaleza e Cléber, do Ceará, foram expulsos no jogo do último fim de semana...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 11:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 11:58
No Clássico-Rei do último fim de semana, Fortaleza e Ceará protagonizaram um jogo elétrico, que terminou empatado por 1 a 1, na Arena Castelão.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Como não poderia ser diferente, as polêmicas rolaram soltas e cada time perdeu um jogador expulso. Pelo lado do Fortaleza, Romarinho foi o escolhido. Já no Ceará, Cléber foi embora mais cedo.
Na súmula, o árbitro Marielson Alves da Silva explicou a troca de agressões entre os atletas e justificou a sua decisão.
‘Houve um tumulto generalizado, onde identificamos o mesmo tentando dar tapas e chutes contra seus adversários, informo que o atleta reserva foi contido por seus companheiros e em seguida saiu normalmente de campo’, escreveu o juiz.
Com a expulsão no clássico, Romarinho e Cléber desfalcam seus times na próxima rodada da Copa do Nordeste.
Crédito: Clássicofoiquentenoúltimofimdesemana(Foto:LeonardoMoreira/FEC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados