Árbitro holandês confirma pedido de desculpas após não validar gol de Cristiano Ronaldo

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Depois de não validar um gol de Cristiano Ronaldo no empate de Portugal com a Sérvia no último sábado, pelas Eliminatórias, o árbitro holandês Danny Makkelie pediu desculpas pelo erro. De acordo com o jornal "A Bola", o juiz de 38 anos afirmou estar insatisfeito.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022- Tudo o que posso dizer é que pedi desculpa ao treinador, Sr. Fernando Santos, e à equipe portuguesa pelo que aconteceu. Enquanto equipe de arbitragem, sempre trabalhamos muito para tomar as decisões certas e quando aparecemos desta forma na imprensa, não ficamos nada satisfeitos - disse Makkelie.

Após a partida, o técnico português confirmou que o juiz se desculpou pelo erro e disse ainda que é "inadmissível que, numa competição destas, não existam VAR ou tecnologia da linha do gol".