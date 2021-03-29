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Árbitro holandês confirma pedido de desculpas após não validar gol de Cristiano Ronaldo

Danny Makkelie se disse se mostrou insatisfeito após erro nos minutos finais do jogo de Portugal e conversou com Fernando Santos. Uefa diz que tecnologia cabe às federações...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 19:39

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 19:39
Crédito: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP
Depois de não validar um gol de Cristiano Ronaldo no empate de Portugal com a Sérvia no último sábado, pelas Eliminatórias, o árbitro holandês Danny Makkelie pediu desculpas pelo erro. De acordo com o jornal "A Bola", o juiz de 38 anos afirmou estar insatisfeito.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022- Tudo o que posso dizer é que pedi desculpa ao treinador, Sr. Fernando Santos, e à equipe portuguesa pelo que aconteceu. Enquanto equipe de arbitragem, sempre trabalhamos muito para tomar as decisões certas e quando aparecemos desta forma na imprensa, não ficamos nada satisfeitos - disse Makkelie.
Após a partida, o técnico português confirmou que o juiz se desculpou pelo erro e disse ainda que é "inadmissível que, numa competição destas, não existam VAR ou tecnologia da linha do gol".
- A decisão de usar a tecnologia da linha do gol nas Eliminatórias Europeias cabe à federação anfitriã para cada jogo. Se a federação anfitriã tem a intenção de implementar a tecnologia da linha do gol, tem também que obter o consentimento por escrito da federação visitante para isto - disse a Uefa.

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