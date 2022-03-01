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Árbitro diz em súmula que expulsou zagueiro do Água Santa por 'ameaça' a Luciano, do São Paulo: 'Vou pegá-lo'

Hélder, zagueiro do clube de Diadema, foi expulso no segundo tempo na vitória do Tricolor por 2 a 1...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 15:50

Publicado em 01 de Março de 2022 às 15:50

O árbitro Luiz Flávio de Oliviera, que apitou a vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Água Santa, relatou os motivos da expulsão do zagueiro Helder, da equipe de Diadema. O cartão vermelho ocorreu nos acréscimos do segundo tempo. Segundo o juiz, o defensor do Água Santa foi expulso por uma 'ameaça' ao atacante Luciano, do São Paulo.
- Expulsei diretamente o jogador de n. 04 o Sr Helder Gomes Maciel, por haver proferido as seguintes palavras com o dedo em riste em minha direção de forma acintosa: 'tá de secagem, só marca falta a favor deles, e cartão só pra nós, eu vou pegar esse Luciano', referindo-se ao jogador de n. 11, o Sr. Luciano da Rocha Neves da equipe São Paulo Futebol Clube - escreveu o juiz na súmula.Além de Helder, o atacante Fernandinho, também do Água Santa foi expulso por uma cotovelada em Marquinhos, em lance que aconteceu também na segunda etapa.
Com a vitória, o São Paulo alcançou a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, com 14 pontos conquistados. O próximo jogo será diante do Corinthians, no próximo sábado (05), às 16h, no Morumbi.
Crédito: LuizFláviodeOliveiraexplicouexpulsãodezagueirodoÁguaSanta(Foto:MarcoGalvão/Fotoarena/Lancepress!

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