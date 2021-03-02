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futebol

Árbitro definido para duelo entre Figueirense e Avaí

Jogo acontece nesta quarta-feira e será comandado por Ramon Abatti Abel...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 20:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 20:49
Crédito: Divulgação/Patrick Floriani/FFC
Santa Catarina vai parar nesta quarta-feira. A partir das 20h30 (Horário de Brasília), Avaí e Figueirense, os dois maiores clubes de Florianópolis, entram em campo pela 3ª rodada do Catarinense pensando alto.
+ Victor se aposentou: relembre jogadores com muitas partidas pela mesma equipe que se aposentaram na última década
Diante da expectativa para o duelo, a Federação Catarinense divulgou a escala de arbitragem para o clássico e definiu que Ramon Abatti Abel será o homem do apito.
Classificação
Até o momento, o Figueirense soma 4 pontos, em dois jogos. O Avaí, que só disputou uma partida, tem 3 pontos.
+ Radar da Seleção Brasileira! Veja quem Tite pode chamar e deixar fora da próxima convocação
Veja a escala de arbitragem do clássico:
ARBITRAGEM: Ramon Abatti AbelASSISTENTE 01: Alex dos SantosASSISTENTE 02: Johnny Barros de OliveiraQUARTO ARBITRO: Gustavo Baggio RattiQUINTO ÁRBITRO: André Eduardo da SilveiraDELEGADO: Manoel de Paulo MachadoDELEGADO ESPECIAL: Cantucho João Setubal

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