Árbitro de São Paulo x Sport não apita um jogo do Tricolor desde 2019

O São Paulo enfrenta o Sport, neste sábado (27), às 21h30, no Morumbi, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando se afastar da parte de baixo da tabela do torneio nacional. E a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni reencontrará um árbitro que estava longe dos jogos do Tricolor. A última vez que Heber Roberto Lopes esteve apitando um jogo do São Paulo foi em setembro de 2019, no empate por 1 a 1 contra o CSA, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Tricolor, que ainda contava com Anthony e Alexandre Pato, começou perdendo com gol de Bustamante, mas Reinaldo empatou.