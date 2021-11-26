Árbitro de São Paulo x Sport não apita um jogo do Tricolor desde 2019

O São Paulo enfrenta o Sport, neste sábado (27), às 21h30, no Morumbi, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando se afastar da parte de baixo da tabela do torneio nacional. E a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni reencontrará um árbitro que estava longe dos jogos do Tricolor. A última vez que Heber Roberto Lopes esteve apitando um jogo do São Paulo foi em setembro de 2019, no empate por 1 a 1 contra o CSA, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Tricolor, que ainda contava com Anthony e Alexandre Pato, começou perdendo com gol de Bustamante, mas Reinaldo empatou.
O histórico do São Paulo com Heber é negativo. Foram 26 jogos, com sete vitórias, nove empates e dez derrotas. Curiosamente, ele apitou um confronto entre o Tricolor e o Sport, na Ilha do Retiro, em 2017. A partida terminou empatada sem gols.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!Outro fator que o São Paulo tentará atingir é melhorar sua performance como mandante neste Campeonato Brasileiro. Até aqui, foram 24 jogos, com cinco vitórias, nove empates e três derrotas, somando 24 pontos. O time é apenas o 16º melhor mandante.