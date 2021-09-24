Árbitro de São Paulo x Atlético-MG apitou goleada do Tricolor sobre o Galo no último Brasileirão

A partida entre São Paulo x Atlético-MG, neste sábado (25), às 21h, no Morumbi, terá como árbitro o goiano WIlton Pereira Sampaio, que tem boas lembranças ao torcedor são-paulino em confrontos contra o Galo. Isso porque Wilton apitou dois confrontos entre Tricolor e Galo na sua carreira, com duas vitórias da equipe do Morumbi. O primeiro foi na fase de grupos da Libertadores de 2013, quando o São Paulo derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, com gols de Rogério Ceni e Ademílson.
O outro jogo é mais recente. Em duelo válido pelo pelo Brasileirão de 2020, em dezembro, Wilton foi o dono do apito na goleada do São Paulo sobre o Atlético-MG por 3 a 0. Naquela ocasião, Igor Gomes, Gabriel Sara e Toró fizeram os gols da equipe são-paulina.
Wilton já apitou 24 partidas do São Paulo em sua carreira, com dez vitórias, sete empates e sete derrotas. O seu retrospecto apitando jogos do Galo também é bom para a equipe mineira: são 28 jogos, com 11 vitórias, oito empates e nove derrotas. O Galo, inclusive, é o clube que Wilton Pereira Sampaio mais apitou jogos, empatado com o Flamengo.
O São Paulo está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos e vem de empate sem gols contra o América-MG. Já o Atlético-MG empatou sem gols com o Palmeiras, no Allianz Parque, pela ida das semifinais da Libertadores. O time é o líder do Brasileiro, com 45 pontos.
JOGOS DE WILTON PEREIRA SAMPAIO APITANDO SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG18/04/2013 - Libertadores - São Paulo 2 x 0 Atlético-MG 17/12/2020 - 26ª rodada do Brasileiro - São Paulo 3 x 0 Atlético-MG