Árbitro de Real Madrid x Barcelona irá apitar na Copa América

A Conmebol e a Uefa firmaram um acordo em que haverá um intercâmbio de árbitros para a Copa América e Eurocopa. A entidade europeia irá ceder o espanhol Gil Manzano, juiz que atuou no último El Clásico, para a América do Sul, enquanto o argentino Fernando Rappalini irá para o Velho Continente.- O intercâmbio de árbitros com a Conmebol para nossos dois torneios emblemáticos enriquecerá ambas as competições e irá melhorar as experiências dos juizes. Europa e América do Sul têm muita tradição e qualidade futebolística, incluso no âmbito arbitral - disse Alksander Ceferin, presidente da Uefa.