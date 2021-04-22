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futebol

Árbitro de Real Madrid x Barcelona irá apitar na Copa América

Conmebol e Uefa firmam acordo para intercâmbio de árbitros para a Copa América e Eurocopa. Argentino irá apitar duelos no Velho Continente...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 12:37

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 12:37
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
A Conmebol e a Uefa firmaram um acordo em que haverá um intercâmbio de árbitros para a Copa América e Eurocopa. A entidade europeia irá ceder o espanhol Gil Manzano, juiz que atuou no último El Clásico, para a América do Sul, enquanto o argentino Fernando Rappalini irá para o Velho Continente.- O intercâmbio de árbitros com a Conmebol para nossos dois torneios emblemáticos enriquecerá ambas as competições e irá melhorar as experiências dos juizes. Europa e América do Sul têm muita tradição e qualidade futebolística, incluso no âmbito arbitral - disse Alksander Ceferin, presidente da Uefa.
Além de Gil Manzano, Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodríguez virão como assistentes. Por outro lado, Juan Pablo Bellatti e Diego Bonfa serão os bandeirinhas que irão atuar ao lado de Rapallini na Eurocopa. Ainda não está definição sobre em quais jogos cada equipe trabalhar.

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