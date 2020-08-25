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Árbitro de polêmico Palmeiras vs Corinthians é o escolhido para apitar CSA x CRB

Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza foi o escolhido para comandar o clássico alagoano na 6ª rodada da Série B...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 16:24

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 16:24
Crédito: Cesar Greco
Na noite do próximo domingo, CSA e CRB medem forças pela 6ª rodada da Série B e o duelo promete fortes emoções, já que os rivais do futebol alagoano não começaram a competição de maneira positiva.Na tarde da última segunda-feira, a CBF divulgou a escala de arbitragem e o técnico Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, da Paraíba, foi designado a comandar a partida.
Apesar de defender a Federação Paraibana de Futebol, o árbitro é de São Paulo, mas por conta da polêmica arbitragem na final do Paulista de 2018, precisou respirar novos ares.
Relembre o caso
Palmeiras e Corinthians disputavam a final do Campeonato Paulista no Allianz Parque, quando Marcelo Aparecido deu pênalti de Ralf em Dudu. Depois de muita reclamação dos corintianos e uma conversa com a equipe de arbitragem, ele voltou atrás na decisão e causou revolta nos palmeirense, que o acusaram de sofrer interferência externa.
Com o título do Corinthians e muita reclamação do Palmeiras, Aparecido teve que dar sequência na carreira em outro estado fora de São Paulo.

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