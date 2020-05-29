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Árbitro de Liga dos Campeões é detido por ligações à prostituição, tráfico de armas e drogas

O árbitro esloveno Slavko Vincic atuou em partida do Liverpool, nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 16:13

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 16:13

Crédito: AFP
O árbitro esloveno Slavko Vincic, que já atuou em jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, foi detido pela polícia em Bijeljina, na Bósnia e Herzegovina, por um suposto envolvimento com uma rede de prostituição, além de associação a trafico de armas e drogas. A informação é do diário croata "24Sata".
Segundo a publicação, o juiz foi encontrado em uma cabana com mais nove mulheres e 26 homens. Na operação, foram apreendidos armas e cocaína.
Slavko Vincic estava envolvido numa investigação policial que tinha como principal alvo Tijana Maksimovic, mulher acusada de prostituição e proxenetismo.
O árbitro apitou, nesta temporada, três partidas da Liga dos Campeões, entre eles, por exemplo, a partida entre Genk e Liverpool, na Luminus Arena, que terminou com goleada de 4 a 1 para o time inglês.E MAIS:Site coloca Pelé como jogador mais superestimado da história do futebolFinal da Champions League pode não acontecer na TurquiaValencia vê zagueiro argentino em rota de saída e coloca outro na miraJuventus propõe troca de Pjanic por Jorginho, do Chelsea E MAIS:

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