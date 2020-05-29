Árbitro de Liga dos Campeões é detido por ligações à prostituição, tráfico de armas e drogas

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O árbitro esloveno Slavko Vincic, que já atuou em jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, foi detido pela polícia em Bijeljina, na Bósnia e Herzegovina, por um suposto envolvimento com uma rede de prostituição, além de associação a trafico de armas e drogas. A informação é do diário croata "24Sata".

Segundo a publicação, o juiz foi encontrado em uma cabana com mais nove mulheres e 26 homens. Na operação, foram apreendidos armas e cocaína.

Slavko Vincic estava envolvido numa investigação policial que tinha como principal alvo Tijana Maksimovic, mulher acusada de prostituição e proxenetismo.