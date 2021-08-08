Árbitro afirma em súmula que pediu policiamento para retirar Benítez, expulso na vitória do São Paulo

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Uma polêmica envolveu a vitória do São Paulo sobre o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena da Baixada. Isso porque o meia argentino Martín Benítez se desentendeu com Terans, do Athletico-PR na marca de escanteio, na segunda etapa e recebeu o vermelho direto, mesmo estando no banco. A advertência tirou o meia do sério, que reclamou bastante e demorou para sair de campo. Por conta disso, o árbitro Jean Pierre Goncalves Lima escreveu na súmula da partida que pediu ao policiamento para retirar o jogador, mas que não foi atendido pela equipe militar.

- Cito que aos 36 minutos do segundo tempo solicitei a presença do policiamento para retirada do atleta n 08 da equipe São Paulo Futebol Clube (expulso com cartão vermelho direto ), que se recusava a sair das dependências do campo de jogo. Informo ainda que a solicitação não foi atendida por parte do policiamento que informou que só estava para proteção da equipe de arbitragem - escreveu o juiz.

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