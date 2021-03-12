Arbitragem definida para o clássico entre CRB x CSA

Crédito: Divulgação/CRB

Alagoas já vive o clássico entre CRB e CSA, marcado para o próximo domingo, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, no estádio Rei Pelé.

Nesta sexta-feira, as duas equipes foram informadas que o potiguar Caio Max Augusto Vieira será o responsável por comandar o clássico.

Esta será a segunda vez que o árbitro vai trabalhar em CRB e CSA. A primeira vez foi no regional do ano passado, quando o confronto encerrou empatado por 1 a 1.

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