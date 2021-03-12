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Arbitragem definida para o clássico entre CRB x CSA

Duelo entre os rivais acontece no próximo domingo e Caio Max Augusto Vieira será o homem do apito...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 14:55

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 14:55
Crédito: Divulgação/CRB
Alagoas já vive o clássico entre CRB e CSA, marcado para o próximo domingo, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, no estádio Rei Pelé.
Nesta sexta-feira, as duas equipes foram informadas que o potiguar Caio Max Augusto Vieira será o responsável por comandar o clássico.
Esta será a segunda vez que o árbitro vai trabalhar em CRB e CSA. A primeira vez foi no regional do ano passado, quando o confronto encerrou empatado por 1 a 1.
Auxiliares
Caio Max Augusto Vieira será auxiliado Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima, todos do Rio Grande do Norte.

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