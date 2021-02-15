Araos supera Luan em participações em gols no Brasileiro e aproveita nova chance no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nos últimos quatro jogos, Vagner Mancini não pôde contar com Cazares, o melhor jogador do Corinthians sob o comando do treinador, por conta de um estiramento na coxa esquerda. Naturalmente, a opção seria usar Luan, mas aposta foi em Araos, que voltou a ter chance no time e correspondeu. Agora ele se tornou mais decisivo do que o camisa 7 no Campeonato Brasileiro. São cinco participações do chileno contra apenas três do ex-jogador do Grêmio.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Contra o Flamengo, o meia talvez tenha feito seu melhor jogo pelo Timão nesse período. Além de dar assistência para Léo Natel balançar a rede, ele foi um dos principais responsáveis pela atuação equilibrada do time, que chegou a ameaçar o excelente Flamengo, atual vice-líder da competição.

Com mais esse passe para gol, Araos chegou a quatro assistências no Brasileirão-2020, segundo colocado no ranking do elenco, perdendo apenas para Cazares, que tem cinco. Antes da partida no Maracanã, o chileno havia contribuído para um dos tentos de Gustavo Mosquito contra o Athletico-PR, na última semana, o que mostra sua boa fase e como aproveitou a chance.Além desses passes decisivos, ele marcou um gol, logo no início do Brasileirão, diante do Atlético-MG, ou seja, são cinco participações diretas em gols do Corinthians no campeonato, superando inclusive seu principal concorrente na posição: Luan, que tem apenas três contribuições decisivas na competição: dois gols e uma assistência. Sem contar que não é titular há mais de dois meses.

Antes descartado até do banco de reservas do Timão, Araos voltou a ter uma chance e aproveitou com muito louvor, se tornando uma opção bastante confiável para Vagner Mancini, não só para esta reta final de Brasileiro, mas também para a próxima temporada, principalmente para a reserva de Cazares, já que Luan parece perder cada vez mais espaço e importância na equipe.

- O Araos, nesses últimos tempos, veio mostrando nos treinamentos uma grande capacidade de romper linhas e a gente tem tentado usá-lo nessa função, é muito claro quando você desenha uma função de jogo um pouco mais atrás para tirar o espaço do Flamengo, você tem que ter jogadores com essa dinâmica de romper linhas, de chegarem facilmente à frente, e o nosso gol acabou saindo numa jogada assim - elogiou Vagner Mancini.