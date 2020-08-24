Araos comemora bom momento no Corinthians: 'Estou mais confiante'

Uma das boas novidades do Corinthians nesta volta da paralisação por conta da pandemia de coronavírus, Araos não esconde a felicidade pelo bom momento que passa nessa fase da temporada. Em entrevista para a TV oficial do clube, o chileno venceu a timidez para falar sobre o que tem sentido nesse período e em relação a como tem ajudado o time a conquistar os objetivos.

O meio-campista, que tem recebido frequentes chances com o técnico Tiago Nunes, explicou por que resolveu se manifestar, mesmo sendo tímido.

- Eu falei que não gosto de falar muito, mas estou muito feliz com o que está se passando comigo, por tudo o que está acontecendo com o grupo, pela vitória, muito contente por isso. Temos que continuar e seguir melhorando - afirmou.

Araos, inclusive, disse ter melhorado muito o seu português e valorizou o quanto tem conseguido se comunicar com os companheiros de elenco.

- Eu já melhorei bastante, estou falando bem. Aprendi a falar bem o português, com os companheiros já temos todo tipo de contato e já melhorei tudo - disse.De acordo com o chileno, sua boa performance nos últimos jogos se deve ao aumento da confiança. Por consequência disso, ele tem recebido muitas mensagens de apoio por parte dos torcedores nas redes sociais.​

- Estou muito contente pelas partidas que eu estou jogando, estou com mais confiança e tenho recebido muitas mensagens de apoio, estou muito contente, espero continuar assim e seguir melhorando - declarou o meia.Essa boa fase foi premiada com um gol logo na estreia do Corinthians pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG, após receber um belo passe de calcanhar de Jô. Na comemoração, Araos dedicou o tento anotado para sua filha Daymi.

- Foi muito emocionante, eu estava muito feliz, comemorei para a minha filha e é uma sensação inexplicável - contou o meia, que mostrou ser parte da Fiel: