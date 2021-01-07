Arana vê vantagem em 'tropeço' dos adversários diretos, mas alerta: 'Temos que fazer a nossa parte'

O lateral-esquerdo do Atlético-MG, Guilherme Arana, tem sido um dos destaques do Galo na temporada. As boas atuações estão chamando a atenção de Tite, que já o convocou para a Seleção Brasileira. Porém, Arana não quer ficar preocupado com a presença do treinador, que irá ver jogos do alvinegro este mês, incluindo o duelo com o Red Bull Bragantino, na próxima segunda-feira, 11 de janeiro, em Bragança Paulista.

Se o Galo derrotar o time paulista, poderá encurtar a diferença para o líder São Paulo e ainda sonhar com o título brasileiro. As derrotas de Flamengo e do Tricolor na rodada, ajudaram os mineiros, que tem um jogo a menos na competição, contra o Santos, adiado por conta da disputa do Peixe na Libertadores.