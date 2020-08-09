Arana pede calma com empolgação após vitória do Galo sobre o Fla

O Atlético-MG começou o Brasileiro ao vencer fora de casa um dos candidatos ao título, o Flamengo, por 1 a 0, gol contra de Filipe Luís. Além da estreia positiva, o time mineiro conseguiu um volume de jogo satisfatório, gerando esperanças de voos mais altos na competição. Um dos melhores em campo, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, celebrou os pontos, o triunfo, mas pediu cautela sobre qualquer excesso de euforia com a equipe, já que o Brasileiro ainda está em seu início. - Primeiramente, o grupo está de parabéns, conseguimos executar bem. Não é porque ganhamos do Flamengo que somos os melhores, mas também não somos os piores. Estamos trabalhando quietos. A gente está em busca, tem muito a crescer. Nos dá moral vencer o Flamengo no Rio- disse. Ao ser questionado sobre um possível favoritismo alvinegro no campeonato, o jogador do Galo reforçou o pensamento mais pés no chão. - É muito cedo para falar, temos que trabalhar, rever alguns erros que cometemos hoje. Estamos no caminho certo. Infelizmente, o começo de 2020 não foi dos melhores. Estamos voltados totalmente ao Brasileiro e trabalhando da melhor forma para fazer o melhor-concluiu. O Atlético-MG recebe o Corinthians em BH, quarta-feira, 12 de agosto,às 19h15, no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileirão 2020.