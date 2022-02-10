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Arana minimiza local da Supercopa, fala que jogo poderia ser em SP e brinca família estará no duelo

Com 100 jogos recém completos pelo Atlético-MG, o lateral também mira a ida para a 
Copa do Mundo do Catar...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 20:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 20:40
O lateral-esquerdo Guilherme Arana tem sido um dos destaques do Atlético-MG nas duas últimas temporadas, com boas atuações e títulos. E, o ano de 2022 pode coroar ainda mais a boa fase do jogador. Para começar, há um título de expressão em jogo, a Supercopa do Brasil, no dia 20 de fevereiro, diante do Flamengo, em Cuiabá. Sobre o duelo, Arana evitou polemizar as polêmicas, mas disse que preferia que o jogo fosse em São Paulo e não na Arena Pantanal. Todavia, aliviou a pressão e brincou que sua família e de Hulk estarão lá para prestigiarem. O lateral alvinegro que completou 100 jogos pelo clube contra o Patrocinense, pelo Mineiro, também falou de Copa do Mundo. Arana está na expectativa de fazer um bom trabalho e estar na lista final de Tite para o Mundial do Catar, em novembro. Confira nos vídeos da matéria o que disse o craque alvinegro. Arana, que completou 100 jogos pelo Galo,mira uma das vagas na Copa do Mundo do Catar, que será disputada este ano-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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