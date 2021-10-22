Arana mantém a calma para ao projetar reta final do Brasileiro e pede que equipe siga no mesmo ritmo

O lateral-esquerdo do Atlético-MG, Guilherme Arana, está em um momento especial da carreira. Em grande temporada pelo Galo, tendo feito um belo gol nas no jogo de ida das seminais da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, o jogador do time mineiro pediu calma nesta reta final do Brasileirão, para evitar erros bobos que possam tirar o título atleticano. Arana quer que q equipe mantenha o que vem sendo feito em campo. O jogador do time mineiro comentou sobre o tento anotado contra o time cearense e brincou que foi pela cor do cabelo, platinado neste momento. Confira nos vídeos o que disse o atleta atleticano. Arana "Plantinado" falou sobre a reta final do Galo no Brasileirão-(Pedro Souza/Atlético-MG)