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Arana e Guga voltam e reforçam o Atlético-MG contra o São Paulo

A dupla estava com a seleção olímpica e devem jogar diante do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 19:23

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 19:23

Crédito: O time atleticano está na fase final de preparação para encarar o São Paulo, no Mineirão-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG terá dois reforços para encarar o São Paulo, domingo, 13 de junho, às 16h, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira ganhará os retornos de Guilherme Arana e Guga que estavam na seleção olímpica, tendo uma ótima participação de Arana, que até marcou um belo gol diante da Sérvia. A dupla de lateral chegaram na quinta-feira, mas foram poupados do duelo contra o Remo, pela Copa do Brasil, quando o Galo confirmou sua classificação às oitavas de final do mata-mata. Além de Guga e Arana, o time mineiro está na fase final de preparação para encarar o Tricolor do Morumbi e tentar sua segunda vitória na competição, a quarta seguida, contando os duelos pela Copa do Brasil. A equipe pode iniciar o confronto com a equipe paulista com Igor Rabello e Jair, nas vagas de Gabriel e Tchê Tchê. O meio de campo não entrará em campo, pois pertence ao São Paulo e por força de contrato, não encara o ex-clube. Se o Galo o quiser em campo, terá de pagar R$ 1 milhão de multa. Assim, o provável Atlético-MG contra o São Paulo pode ter: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan e Jair; Hyoran, Nacho e Arana (Keno); Hulk.

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