Arana crê em elenco 'cascudo', celebra reforços e busca por títulos: 'sabemos o que temos que fazer para não tropeçar igual este ano'

Arana crê em elenco "cascudo", celebra reforços que chegaram este ano e ressalta objetivo comum por títulos: "sabemos o que temos que fazer para não tropeçar igual na última temporada"O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, demonstrou otimismo com o grupo alvinegro para a temporada 2021. Arana considera o elenco atleticano “cascudo” e pronto para encarar os desafios do ano. O jogador também comentou o papo que teve com Cuca sobre o seu posicionamento em campo e da disputa com Dodô, que será saudável, evitando polêmicas vazias. Confira a coletiva de Arana na Cidade do Galo nos vídeos da nota. Arana vê o Galo mais forte em 2021 com os reforços-(Reprodução/TV Galo)