Arábia Saudita planeja parceria com a Itália para sediar a Copa do Mundo em 2030

Crédito: Itália, campeã da Euro 2020, pode receber Copa do Mundo em 2030 (Catherine Ivill / POOL / AFP

A Arábia Saudita planeja uma parceria com a Itália para que ambos os países recebam a Copa do Mundo de 2030 apesar do mais de três mil quilômetros de distâncias, segundo o "The Athletic". No entanto, algumas candidaturas estão em fases iniciais de conversas, embora outras já estejam consolidadas.As informações também indicam que os sauditam foram alertados sobre uma possível realização do Mundial ao lado de Marrocos e Egito. No entanto, estes países precisariam de um grande financiamento de infraestrutura para receber o maior torneio de futebol do mundo.

Por conta do aumento de 32 para 48 seleções participantes na Copa do Mundo, a Fifa incentiva que a competição seja realizada em mais de uma nação. Até o momento, todas as candidaturas para o Mundial de 2030, do centenário, possuem pelo menos dois países sedes.

A influência da Arábia Saudita no mundo dos esportes vem crescendo e o local já recebe a Supercopa da Espanha, vão passar a sediar a Supercopa da Itália, além de eventos como Fórmula 1, torneios de boxe, golfe e Rally Dakar.