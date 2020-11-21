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Aproximação entre CR7 e Florentino Pérez aumentam rumores de um retorno do atacante ao Real Madrid

Português teve conversas por telefone com o presidente do clube
merengue, além de entrar em contato com outros dirigentes...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 09:40

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 09:40

Crédito: Reprodução/Real Madrid
Cristiano Ronaldo e o Real Madrid se aproximam de novo. De acordo com o "Marca", o atacante português e o presidente do clube merengue, Florentino Pérez, estão em contatos frequentes e, com isso, os rumores de uma possível volta do jogador à Espanha.As aproximações começaram em março, quando Cristiano Ronaldo esteve no Santiago Bernabéu e teve conversas no telefone com Pérez. Ele também conversou com outros dirigentes e se mostrou contente com a vitória do Real Madrid no Camp Nou, além de tirar fotos com Sergio Ramos e Modric. Com a Juventus disposta a negociar o astro português, os rumores de uma possível volta do craque ao Real Madrid. A Velha Senhora pretende poupar o alto valor do salário de Cristiano Ronaldo por conta da pandemia.

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